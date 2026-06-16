Arriva il grande caldo: a Brescia allerta per i più fragili da giovedì

Si avvicina il grande caldo e, con le temperature e i tassi di umidità in graduale crescita fino al weekend, si riaffaccia l’allerta per la salute a partire dai soggetti fragili. Tra le città monitorate dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, anche Brescia (insieme ad Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino) sarà interessata dal livello di pre-allerta (bollino giallo).
Bollino arancio
Giovedì, complice un ulteriore rialzo delle temperature su tutta l’Italia, la nostra città passerà all’arancione: ciò significa che le condizioni meteorologiche potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibile.
Permangono con il bollino giallo Ancona, Napoli, Rieti, Roma. Passano dal verde (nessun rischio) al giallo Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo. Situazione tranquilla (bollino verde) da oggi fino al 18 giugno per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste.