Caldaia rotta, a Mairano il ritorno a scuola è al freddo

Francesco Venturini
Il problema è stato subito risolto, quasi tutti gli alunni tornati a casa
La scuola primaria di Mairano
È stato un ritorno tra i banchi più complesso del previsto quello di ieri per la scuola primaria di Mairano, studenti e docenti hanno dovuto fare i conti con temperature particolarmente rigide all’interno delle aule.

A causare il disagio è stato un improvviso blocco della caldaia, che ha impedito il regolare riscaldamento dei locali nelle prime ore della mattinata, complicando di fatto l’avvio del 2026 scolastico. La situazione ha richiesto un intervento tecnico immediato, attivato fin da subito per individuare e risolvere il problema. Grazie alla tempestività dell’operazione, il guasto è stato risolto in tempi brevi, evitando conseguenze più rilevanti sull’organizzazione dell’attività didattica. È bene precisare che, nonostante le difficoltà iniziali, non è mai stata emessa alcuna ordinanza di chiusura della scuola, che è rimasta regolarmente aperta per tutta la durata della giornata.

La maggioranza dei genitori ha comunque preferito riportare a casa i propri figli, mentre solo una minoranza degli alunni è rimasta a scuola, dando quindi avvio alle lezioni insieme ai docenti. L’unico servizio sospeso completamente è stato quello della mensa scolastica, con i locali giudicati non idonei a causa delle basse temperature registrate.

Con il ripristino del riscaldamento, la situazione è progressivamente rientrata nella norma nel corso della giornata, permettendo il regolare proseguimento delle attività. Pericolo dunque scongiurato: da oggi la scuola primaria di Mairano riprenderà il normale svolgimento delle lezioni e dei servizi, senza ulteriori disagi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
scuolacaldaiariscaldamentoMairano
  3. Ricarica la pagina se necessario