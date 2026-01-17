Giornale di Brescia
Calci e pugni per rubare i portafogli: 5 arresti, due sono minori

Paolo Bertoli
È accaduto in via Solferino a Brescia: i giovanissimi hanno aggredito dei ragazzi che aspettavano l’autobus
Giovani fanno una rapina (foto simbolica)
Hanno agito con la cattiveria di un branco, attirando le vittime in una trappola per poi sfogare una violenza brutale. È finita con cinque arresti la serata di giovedì alla fermata di via Solferino, dove un gruppo di giovanissimi – due italiani e tre stranieri, tra cui due minorenni – ha aggredito due cittadini pakistani di 25 e 29 anni.

La dinamica, ricostruita dalla Squadra Volante della questura e del commissariato Carmine, traccia un piano evidentemente già deciso: mentre i due uomini aspettavano l’autobus, sono stati avvicinati da due membri della banda con la scusa di chiedere indicazioni per i servizi igienici. Una volta attirati nel parcheggio è scattato l'agguato.

Ai primi due si sono aggiunti altri tre complici, che hanno accerchiato le vittime colpendole con calci e pugni per rubare i portafogli. Una violenza tale che uno degli aggrediti è finito al Civile con il volto tumefatto e una prognosi di 15 giorni.

La fuga del branco è durata poco. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e all'analisi delle telecamere, i poliziotti hanno intercettato i primi tre sospettati poco lontano: uno di loro aveva ancora la mano gonfia e sanguinante per i colpi sferrati. Gli altri due sono stati bloccati nei pressi della stazione ferroviaria dopo un inseguimento. Per i cinque, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono scattate le manette per rapina aggravata in concorso e lesioni.

Argomenti
minorennirapinaBrescia
