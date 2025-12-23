Il cavallo si imbizzarisce e la schiaccia: la donna in pericolo di vita

Gravissimo incidente nella mattinata di ieri in un maneggio situato sulle colline di Toscolano Maderno. Una donna di 45 anni, residente a Gardone Riviera, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata disarcionata dal proprio cavallo, improvvisamente imbizzarritosi, e finendo schiacciata sotto il peso dell’animale. La 45enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverata in condizioni critiche.

La caduta

L’incidente si è verificato attorno alle 11 nei pressi dell’Agriturismo Scuderia Castello, struttura dotata di camere, ristorante e maneggio attiva da molti anni nella zona della frazione di Gaino, all’imbocco della Valle delle Camerate, sulle pendici del monte Castello.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Salò, intervenuti sul posto con una pattuglia per accertare la dinamica dell’accaduto, la donna, classe 1980, aveva sellato e montato il proprio cavallo per una passeggiata in compagnia di un’altra persona. L’uscita, tuttavia, è durata solo pochi minuti.

Dopo aver percorso un breve tratto, per cause ancora in corso di accertamento, il cavallo condotto dalla 45enne si sarebbe improvvisamente imbizzarrito. L’animale, forse spaventato, si è alzato sulle zampe posteriori, cadendo poi all’indietro e finendo per schiacciare al suolo, con tutto il suo peso, la donna che portava in sella. Una dinamica particolarmente violenta, che ha provocato traumi molto gravi.

Immediato l’allarme, con la chiamata al numero unico di emergenza 112. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito estremamente serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto urgente in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i soccorritori dei Volontari del Garda con un’auto medica, oltre ai militari dell’Arma. All’arrivo dei sanitari la donna era incosciente, in arresto cardiaco e con traumi diffusi, dovuti all’enorme pressione esercitata dal peso del cavallo.

Dopo le prime manovre di soccorso e la stabilizzazione sul posto, è stata trasferita in codice rosso a bordo dell’elicottero all’ospedale Civile di Brescia. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per chiarire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità. L’episodio, come detto, si è verificato nei pressi di una struttura molto conosciuta in zona, immersa nel verde delle colline che sovrastano il lago e frequentata non solo dagli appassionati di equitazione, ma anche da tanti escursionisti.