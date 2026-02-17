Cade dalla scala e muore, l’uomo era in compagnia del fratello

Ieri mattina una tragedia ha colpito le comunità di Calvisano e Visano, quando Giuseppe Lesioli, noto imprenditore edile di 80 anni, ha tragicamente perso la vita dopo essere caduto da alcuni metri di altezza durante un sopralluogo in un fienile di un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto mentre l'uomo, in compagnia del fratello, stava effettuando delle verifiche edili.

Le prime ricostruzioni della dinamica dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte dei tecnici dell'Ats, supportati dai carabinieri della Compagnia di Desenzano. Dalle informazioni raccolte, emergono due principali ipotesi riguardo alle cause dell’infortunio: è possibile che Lesioli sia stato colto da un malore mentre saliva su una scala a pioli, oppure potrebbe semplicemente essere scivolato, perdendo la presa. Purtroppo, la caduta si è rivelata fatale, e l’ottantenne è morto sul colpo.

Giuseppe Lesioli era ben conosciuto nella sua comunità, descritto come una persona cordiale e un grande lavoratore, apprezzato sia per le sue competenze professionali che per il suo carattere affabile.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha suscitato immediato sgomento tra amici e conoscenti. La salma è stata composta alla Casa funeraria Coffani, in via Brescia 50 a Montichiari. I funerali si terranno domani, mercoledì 18, alle ore 15 nella parrocchiale di Viadana di Calvisano.