Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Cade dalla scala e muore, l’uomo era in compagnia del fratello

Roberto Manieri
L’imprenditore 80enne Giuseppe Lesioli ha perso la vita durante un sopralluogo in un fienile di un’azienda agricola. Mercoledì i funerali
Giuseppe Lesioli aveva 80 anni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Lesioli aveva 80 anni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Ieri mattina una tragedia ha colpito le comunità di Calvisano e Visano, quando Giuseppe Lesioli, noto imprenditore edile di 80 anni, ha tragicamente perso la vita dopo essere caduto da alcuni metri di altezza durante un sopralluogo in un fienile di un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto mentre l'uomo, in compagnia del fratello, stava effettuando delle verifiche edili.

Le prime ricostruzioni della dinamica dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte dei tecnici dell'Ats, supportati dai carabinieri della Compagnia di Desenzano. Dalle informazioni raccolte, emergono due principali ipotesi riguardo alle cause dell’infortunio: è possibile che Lesioli sia stato colto da un malore mentre saliva su una scala a pioli, oppure potrebbe semplicemente essere scivolato, perdendo la presa. Purtroppo, la caduta si è rivelata fatale, e l’ottantenne è morto sul colpo.

Giuseppe Lesioli era ben conosciuto nella sua comunità, descritto come una persona cordiale e un grande lavoratore, apprezzato sia per le sue competenze professionali che per il suo carattere affabile.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha suscitato immediato sgomento tra amici e conoscenti. La salma è stata composta alla Casa funeraria Coffani, in via Brescia 50 a Montichiari. I funerali si terranno domani, mercoledì 18, alle ore 15 nella parrocchiale di Viadana di Calvisano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cadutamortomorte sul lavoroVisano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario