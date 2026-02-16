Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Visano, cade dalla scala: muore titolare di un’azienda

Roberto Manieri
Drammatico incidente stamattina in via Gambarelli. L’imprenditore ottantenne avrebbe accusato un malore. La tragedia sotto gli occhi del fratello
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Visano, infortunio mortale in azienda agricola
    Visano, infortunio mortale in azienda agricola - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Drammatico infortunio questa mattina a Visano. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell’Ats, intervenuti con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Desenzano, un uomo di 80 anni, titolare di un’azienda edile impegnata in alcuni lavori in via Gambarelli all’interno di un’azienda agricola, è caduto mentre stava salendo su una scala, precipitando per alcuni metri.

La caduta si è rivelata fatale: l’uomo è morto sul colpo. L’episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi del fratello. Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore avrebbe accusato un malore mentre si arrampicava sulla scala, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
mortoinfortunioVisano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario