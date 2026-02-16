Visano, cade dalla scala: muore titolare di un’azienda

Drammatico infortunio questa mattina a Visano. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell’Ats, intervenuti con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Desenzano, un uomo di 80 anni, titolare di un’azienda edile impegnata in alcuni lavori in via Gambarelli all’interno di un’azienda agricola, è caduto mentre stava salendo su una scala, precipitando per alcuni metri.

La caduta si è rivelata fatale: l’uomo è morto sul colpo. L’episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi del fratello. Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore avrebbe accusato un malore mentre si arrampicava sulla scala, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto.