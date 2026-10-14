Precipita da un ponteggio, gravissimo un muratore a Gottolengo

Grave infortunio sul lavoro a Gottolengo, dove un operaio di 51 anni è precipitato da un ponteggio mentre era impegnato in alcuni lavori all’interno di una cascina. Le sue condizioni sarebbero gravissime. L’incidente si è verificato per cause ancora tutte da chiarire. Secondo le prime informazioni, l’uomo, dipendente di un’azienda edile bresciana, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul ponteggio, cadendo da un’altezza inferiore ai due metri.
Nonostante la non eccessiva altezza le conseguenze sono state drammatiche. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, il 51enne avrebbe infatti battuto violentemente la testa a terra, andando successivamente in arresto cardiaco. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto il personale sanitario che ha avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Le condizioni dell’operaio sono però ritenute critiche.
Nella cascina sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gambara, incaricati dei primi accertamenti e di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.