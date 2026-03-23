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﻿Cronaca

Cade mentre pulisce i vetri, muore storica tabaccaia di Orzinuovi

Silvia Pasolini
Silvana Zupelli aveva 72 anni: dopo l’incidente casalingo è stata per cinque giorni in condizioni gravissime al Civile
Silvana Zupelli
Silvana Zupelli
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Tra il riflesso di un vetro pulito a specchio e il tradimento di un’inferriata trasformatasi in un varco verso il vuoto, si è spenta ieri all’età di 72 anni, Silvana Zupelli, storica tabaccaia di Orzinuovi. Sospinta da quell’istinto di cura per la casa che l’aveva accompagnata per una vita intera, Silvana è precipitata martedì mattina dal primo piano della sua abitazione in centro.

La caduta

Quattro metri di volo e un impatto terribile sull’asfalto del cortile le hanno causato un violento trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori della Croce verde e dell’automedica, intervenuti con i Vigili del fuoco e i carabinieri di Orzinuovi sul luogo dell’incidente. La donna è stata trasportata all’Ospedale Civile di Brescia dove ieri, dopo cinque giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere.

L’incidente è avvenuto martedì verso le 10. Silvana stava pulendo i vetri del suo appartamento, situato di fronte alla Rsa di Orzinuovi, quando, secondo le ricostruzioni, si è sporta per sganciare l’inferriata e raggiungere l’angolo del davanzale. Il meccanismo si è aperto all’improvviso e le ha causato una perdita dell’equilibrio.

La sua vita

Silvana viveva con la sorella Maria e il fratello don Guido, parroco di San Zeno fino a due anni fa e ora in pensione. Amata e rispettata da tutti, era ancora nel pieno delle forze, sorretta dalla tempra di chi per decenni è rimasta dietro un bancone a dispensare non solo pacchetti di sigarette e valori bollati, ma soprattutto sorrisi e parole buone per ognuno.

La sua rivendita non era solo un negozio, ma una dinastia del servizio. Aperta nella seconda metà degli anni ’50 dal padre e dallo zio Paolino, i pionieri che avevano scommesso nella rinascita del centro cittadino, la tabaccheria è stata gestita da Silvana con la sorella Maria e lo zio fino al 2016, quando i tre hanno deciso di cederla per concedersi il meritato riposo. Punto di riferimento anche per la redazione del «Dialogo», il periodico locale della parrocchia, per generazioni la tabaccheria è stata un luogo d’incontro orceano, dove la cronaca del paese passava prima di diventare storia. La notizia della scomparsa di Silvana ha suscitato un profondo cordoglio in tutta la comunità. I funerali si terranno martedì 24 marzo alle 15, partendo dalla sala del commiato in via Donzellini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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