Cade in moto a Calcinato, il 18enne resta grave

Le condizioni del ragazzo di 18 anni coinvolto nell’incidente di lunedì sera rimangono gravi. Il giovane, che ha subìto un serio trauma cranico, è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente si è verificato lunedì intorno alle 22.30, in via Santa Maria, nella frazione di Calcinatello. Il ragazzo era in sella al suo scooter con una 17enne quando ha perso il controllo del mezzo. Dalle prime ricostruzioni, non risultano coinvolti altri veicoli.

La caduta è stata particolarmente violenta e ha avuto conseguenze gravi soprattutto per il giovane che si trovava alla guida. Dopo l’incidente, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bergamo. La ragazza, che era con lui sulla moto, ha invece riportato ferite più lievi ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono stabili e fortunatamente non destano particolari preoccupazioni.

I soccorsi sono stati allertati dai residenti della zona, tra cui un testimone che ha assistito all’incidente dal balcone di casa e ha chiamato immediatamente il 112. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze, una del Soccorso Pubblico calcinatese e una del Cosp di Bedizzole, insieme a un’automedica e all’elisoccorso partito da Sondrio.

La Polizia stradale di Salò ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini preliminari suggeriscono che la perdita di controllo della moto potrebbe essere stata causata da una manovra errata o da un guasto meccanico.