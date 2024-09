Cade in moto a Calcinato, ragazzo in codice rosso in ospedale

Grave caduta dalla moto lunedì sera, 9 settembre, attorno alle 22.30 a Calcinato in via Santa Maria per un ragazzo di 18 anni. Dalle primissime informazioni pare che il giovane, alla guida della due ruote con a bordo una ragazza 17enne come passeggera, abbia perso il controllo del mezzo da solo.

La caduta sull’asfalto è stata rovinosa: da un balcone una persona ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto il personale sanitario e la Polizia stradale. A causa del colpo ricevuto è stato necessario far alzare in volo l’elisoccorso, che ha condotto il 18enne all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso in prognosi riservata per un trauma cranico. Lievi ferite invece per la passeggera minorenne.