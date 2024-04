Cade da un’impalcatura in un cantiere a Carpenedolo: grave un 59enne

Un uomo di 59 anni è caduto da un’impalcatura in un’azienda di tinteggiature a Carpenedolo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato da un’altezza di quattro metri e mezzo, riportando un trauma cranico e fratture al bacino.

Non si tratterebbe di un operaio, bensì di un amico di famiglia dei titolari che si trovava all’interno della ditta per svolgere delle operazioni di manutenzione all’impianto di illuminazione.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.