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Cade sui binari e viene travolto da un treno in manovra: grave un uomo

È accaduto alla stazione di Brescia attorno all’una di notte. Il 33enne, non in pericolo di vita, era probabilmente sotto l’effetto di alcol. Indaga la Polizia ferroviaria
Stefano Martinelli

Stefano Martinelli

Giornalista

Agenti Polfer in stazione - Foto © www.giornaledibrescia.it
Agenti Polfer in stazione - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tragedia sfiorata questa notte alla stazione di Brescia. Un uomo, molto probabilmente sotto l’effetto di alcol, è caduto attorno all’una di notte sui binari mentre stava passando un treno in manovra.

Dalle prime informazioni pare che il 33enne sia rimasto ferito in modo grave a un braccio, sebbene si sia evitato il peggio: il personale sanitario, accorso da via Sostegno, è infatti riuscito a soccorrere l’uomo che è stato portato all’ospedale Civile in codice rosso.

Sul fatto indaga la Polizia ferroviaria, incaricata anche degli accertamenti del caso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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