Cade sui binari e viene travolto da un treno in manovra: grave un uomo

Tragedia sfiorata questa notte alla stazione di Brescia. Un uomo, molto probabilmente sotto l’effetto di alcol, è caduto attorno all’una di notte sui binari mentre stava passando un treno in manovra.
Dalle prime informazioni pare che il 33enne sia rimasto ferito in modo grave a un braccio, sebbene si sia evitato il peggio: il personale sanitario, accorso da via Sostegno, è infatti riuscito a soccorrere l’uomo che è stato portato all’ospedale Civile in codice rosso.
Sul fatto indaga la Polizia ferroviaria, incaricata anche degli accertamenti del caso.