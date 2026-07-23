Cabaret, sport e fiera: tre giorni di festa a Borgo San Giacomo

Tre giorni di eventi, un’intera comunità in movimento. Da domani al 26 luglio il paese celebra le Feste patronali con un programma ricco e variegato che porta al centro della vita del paese musica, sport, tradizione e convivialità.
Lavoro di squadra
Il cuore organizzativo di questa edizione è la rete di collaborazioni che unisce l’associazione «Il Train(n)o», la parrocchia di Borgo San Giacomo, gli esercizi commerciali locali - tra cui il bar gelateria Palazzo, il bar Chiocciola, l’enoteca Barbabacco - e l’oratorio, con il coordinamento e il sostegno dell’Amministrazione comunale.
«È proprio questa sinergia a rendere le Feste patronali qualcosa di più di un semplice calendario di appuntamenti: eventi sentiti, radicati nel territorio, costruiti insieme da chi il paese lo vive ogni giorno - ha spiegato l’Amministrazione comunale -. Nascono infatti dall’energia delle associazioni, dalla disponibilità della parrocchia, dall’impegno degli esercenti e dal lavoro volontario di tante persone. Il Comune accompagna e sostiene questo processo, convinto che la festa più vera sia quella che una comunità sa darsi da sola».
Il programma
La prima serata, venerdì, è affidata a «Il Train(n)o» con la quinta edizione di Musica in Cascina, al Piazzale Gorio - ex cascina Palazzo. A partire dalle 19.30 con le cucine aperte, la serata propone il gruppo rockabilly Shakerats, lo spettacolo comico di Max Cavallari e il live di Splendido Splendente.
Sabato è la sera della Festa di San Giacomo, la celebrazione più identitaria per il paese. Il programma si sviluppa su più luoghi del centro, animando Borgo San Giacomo dalle 18 fino all’una di notte. Fulcro della giornata è la Fiera di San Giacomo che si tiene lungo via Ferrari con un’esposizione di bancarelle di artigianato, hobbisti e artisti di strada: un mercato a cielo aperto dove il fatto a mano, la creatività e il talento dei piccoli produttori trovano visibilità, e dove i visitatori possono passeggiare, scoprire, fermarsi. In piazza San Giacomo trova spazio il Luna Park, mentre al piazzale Gorio l’area eventi si anima dalle 19.30 con lo stand gastronomico, il concerto della Banda Santa Cecilia, il live dei Voi e il dj set de «Il pellicano». Una festa diffusa nel paese, in cui ogni angolo del centro diventa luogo di incontro.
Domenica piazzale Gorio – ex cascina Palazzo si trasforma in arena sportiva con due tornei: il Primo Torneo di calcio junior 3vs3, per bambini tra gli 8 e i 13 anni, e il Secondo torneo di calcio acquatico 5vs5, dai 16 anni. Una giornata pensata per coinvolgere le famiglie e dare spazio ai più giovani, in linea con l’attenzione che l’Amministrazione riserva alle nuove generazioni.