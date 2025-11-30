Giornale di Brescia
Bus e metro, oggi a Brescia torna il biglietto unico

Un’iniziativa pensata per accompagnare chi, tra oggi e il 6 gennaio, sceglierà bus e metro per partecipare ai numerosi eventi organizzati in città
Biglietto unico in metro e bus - Foto © www.giornaledibrescia.it
Biglietto unico in metro e bus - Foto © www.giornaledibrescia.it
Con l’arrivo del Natale, come da tradizione, tornano le Giornate a biglietto unico, un’iniziativa pensata per accompagnare chi, tra oggi e il 6 gennaio, sceglierà bus e metro per partecipare ai numerosi eventi.

Il biglietto unico sarà valido oggi, lunedì 8 dicembre, domenica 14 dicembre, domenica 21 dicembre e martedì 6 gennaio: in queste date sarà possibile viaggiare con un unico titolo di viaggio, per tutto il giorno: basterà acquistare un biglietto di zona 1, di zona 2 e di zona 1+2 e potrà essere eccezionalmente utilizzato per gli spostamenti in città di tutto il giorno e non solo per il consueto periodo di validità.

L’agevolazione è valida sia per i titoli di viaggio cartacei sia per quelli digitali acquistati tramite Bresciapp! e le app convenzionate o con Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno di tutte le stazioni metro e a bordo autobus.

Argomenti
metrobusbiglietto unicoNataleBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario