A Cucinelli il Premio del Vittoriale: «Il bar, mia università della vita»

Il re del cachemire ha ricevuto il riconoscimento a Gardone Riviera: è stata l’occasione per ripercorrere la sua storia e la sua carriera

Francesca Roman 10 luglio 2026 3 ' di lettura

Loading video... A Brunello Cuccinelli il 17esimo "Premio del Vittoriale" Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Premio del VittorialeBrunello Cucinelli Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...