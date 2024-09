Bronchiolite, 500 ricoveri all’anno: «L’anticorpo per tutti sarà la svolta»

Lo spiega Arrighini (Civile). La Regione è al lavoro per rendere il farmaco gratuito per i neonati

3 ' di lettura

La bronchiolite colpisce soprattutto bambini sotto i due anni © www.giornaledibrescia.it

Oltre 500 bambini, in gran parte con meno di un anno di vita, sono stati ricoverati nel 2023 nel Bresciano per via della bronchiolite, un’infezione virale dei bronchi che può avere conseguenze molto gravi e, nelle situazioni più complesse, portare addirittura alla morte. A causarla, come spiega Alberto Arrighini, direttore del Pronto soccorso pediatrico del Civile, «nel 60% dei casi è il virus respiratorio sinciziale, il più frequente e il più cattivo». Prevenzione Per contrastarlo non esiste un