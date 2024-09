Il Brixia Florum inonda piazza Vittoria di fiori e piante

Dodicesima edizione di Brixia Florum questa domenica fino alle 19, per la prima volta in Piazza Vittoria.

Alla mostra mercato promossa dall’associazione Florovivaisti bresciani e dal Comune sono otto gli stand presenti, tra vivai e garden, che hanno esposto i loro pezzi più pregiati: dagli agrumi alle orchidee, dai ciclamini alle piante grasse con anche le attrezzature più moderne e a batteria per curare i propri spazi verdi.

Soddisfatti della nuova collocazione e delle presenze di visitatori i florovivaisti che nel 2025 organizzeranno proprio in piazza Vittoria l’altra loro bellissima iniziativa che è «Fiori Insieme», ricostruendo giardini in spazi aperti come le piazze.

In visita anche la sindaca Castelletti e l’assessora Bianchi che hanno parlato di un «nuovo inizio» di collaborazione dopo la pausa legata al Covid.

Per i Florovivaisti erano presenti il segretario dell’associazione, Giorgio Botti, e il consigliere Fausto Giacomini. Tante le persone che nonostante le temperature elevate di stamattina hanno fatto acquisti e soprattutto hanno chiesto consigli e soluzioni per i loro pollici verdi.