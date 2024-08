Brixia Florum, domenica 1 settembre l’appuntamento in piazza Vittoria

Torna domenica 1 settembre, dopo alcuni anni di sospensione a causa del Covid, Brixia Florum, la mostra mercato di fiori, piante e complementi del verde organizzata dall'Associazione Florovivaisti Bresciani. La novità più importante è la nuova location, quest’anno l’appuntamento sarà in piazza Vittoria e occuperà l’intera giornata dalle 9.30 alle 19.

Andrea Poli, assessore comunale al Commercio, sottolinea: «Riannodiamo il filo di una collaborazione con l'Associazione Florovivaisti che si era interrotta con il Covid. Perchè in piazza Vittoria? Lo consideriamo un numero zero che ci vedrà organizzare nel 2025 anche Fiorinsieme: continueremo a lavorare qui per iniziative differenti».

L'assessore al Turismo Poli e il presidente dell'Associazione Florovivaisti Dester © www.giornaledibrescia.it

I produttori porteranno il meglio del loro lavoro negli stand con allestimenti floreali. «Nelle scorse edizioni abbiamo girato per la città cercando di portare il meglio della produzione florovivaistica bresciana – ricorda Fausto Dester, presidente dell'Associazione Florovivaisti Bresciani –. Le altre edizioni erano state organizzate in primavera, periodo di fioritura. Tra gli espositori ci saranno anche aziende che realizzano e fanno manutenzione di giardini. E in mostra ci saranno pure attrezzature da giardino green, con batterie per la ricarica. Lo scenario di piazza Vittoria – prosegue – è una novità e una sfida. Pensiamo anche a Fiorinsieme del 2025 con la quale riporteremo il verde in piazza Vittoria».