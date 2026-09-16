Brindisi tra le stelle: il Franciacorta ancora protagonista agli Emmy

Franciacorta ancora protagonista agli Emmy Awards. Per il sesto anno consecutivo il Consorzio è stato official partner della manifestazione dedicata alla televisione americana, giunta alla 78ª edizione e ospitata al Peacock Theater di Los Angeles.
La cerimonia di premiazione e il successivo Governors Gala hanno riunito vincitori, candidati e rappresentanti dell’industria televisiva internazionale. Tra le produzioni premiate figurano The Pitt, riconosciuta come Miglior serie drammatica, Widow’s Bay come Miglior serie comedy e DTF St. Louis come Miglior miniserie o serie antologica.
Per il Consorzio Franciacorta la partecipazione agli Emmy rappresenta ormai un appuntamento stabile nell’attività di promozione internazionale della Denominazione, con particolare attenzione al mercato statunitense. A Los Angeles il Consorzio ha coinvolto quest’anno anche alcuni ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della comunicazione: l’attrice e musicista italiana Beatrice Grannò, l’attrice e produttrice Marta Pozzan, l’attrice e produttrice americana Caylee Cowan e il makeup artist e imprenditore Patrick Ta.
La presenza in California non si è limitata alla cerimonia. Il 13 settembre Franciacorta ha organizzato a Los Angeles una cena privata alla quale hanno partecipato esponenti dei settori dell’intrattenimento, della cultura, dei media e del business. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare agli ospiti il territorio bresciano, le caratteristiche della Denominazione e la sua produzione vitivinicola.
Il presidente
«Concludere il nostro sesto anno consecutivo al fianco degli Emmy Awards rappresenta per noi un traguardo di grande significato – ha affermato Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta –. Questa partnership ci ha permesso di entrare in contatto con alcuni dei protagonisti di spicco dell’industria internazionale dell’intrattenimento e di condividere, attraverso Franciacorta, una visione italiana fondata su qualità, cultura, ospitalità e lifestyle. La nostra presenza agli Emmy Awards, insieme agli eventi che abbiamo organizzato a Los Angeles, conferma la crescente rilevanza internazionale della nostra Denominazione e la forza del messaggio che rappresenta in tutto il mondo».
Franciacorta Festival
Gli Emmy non chiudono però la trasferta californiana del Consorzio. Oggi, 16 settembre, Los Angeles ospita una nuova edizione del Franciacorta Festival, rivolta a operatori del settore, giornalisti e appassionati. In programma la presentazione delle diverse tipologie della Denominazione e incontri con l’obiettivo di consolidare la presenza di Franciacorta sul mercato statunitense.