Bresciana morta a Ibiza, l’ambulanza «è arrivata dopo 13 minuti»

Il tempo impiegato da un'ambulanza per soccorrere sabato scorso a Ibiza Francesca Ariazzi, 36enne turista bresciana deceduta in ospedale cinque giorni dopo essersi sentita male nel porto dell'isola spagnola, è stato di «13 minuti» a partire dalla prima chiamata di emergenza: è quanto indica la versione ufficiale sull'accaduto dei servizi sanitari delle Baleari, consultati dall'Ansa.

Nello specifico, le fonti interpellate spiegano che il centralino per le emergenze dell'arcipelago aveva ricevuto sabato 19 luglio una richiesta di soccorso per una persona «soggetta a convulsioni» nel porto di Ibiza. A quel punto, è stata inviata una prima ambulanza dotata di supporto vitale di base per soccorrere la donna.

A 12 minuti dalla partenza di questa prima ambulanza, e quindi un minuto prima del suo arrivo sul posto, il centralino per le emergenze ha ricevuto una seconda chiamata, che avvertiva del fatto che la turista bresciana «non respirava».

In quel momento è stato allora attivato un protocollo specifico per casi di arresti cardiorespiratori, «che riduce i tempi di azione dando massima priorità» all'episodio segnalato. Questa seconda ambulanza, dotata di supporto vitale avanzato, è giunta nel punto in cui si trovava Ariazzi «quattro minuti» dopo l'ulteriore avviso, aggiungendosi alla prima ambulanza, che già si trovava sul posto. Ariazzi è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata fino al decesso.