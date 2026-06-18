Brescia-Verona, modifiche alla circolazione dei treni tra giugno e luglio

Per consentire lavori di manutenzione infrastrutturale, tra i mesi di giugno e luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova subirà delle modifiche. Nel dettaglio, sono previste interruzioni notturne di otto ore nella fascia oraria tra le 22.30 e le 6.30 tra il 20 e il 22 giugno tra Sommacampagna e Verona Porta Nuova, e tra l’11 e il 27 luglio nella tratta Brescia-Sommacampagna.
Altre modifiche
Sono inoltre programmate ulteriori modifiche alla circolazione tra la metà di giugno e la fine di luglio. In particolare, sono previste interruzioni notturne di cinque ore, indicativamente tra le 00.20 e le 5.20, che interesseranno a rotazione le tratte Brescia-Sommacampagna e Sommacampagna-Verona Porta Nuova, oltre ad alcune notti specifiche sulla Brescia-Verona Porta Nuova. Infine, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, dalle ore 00.40 alle ore 5.40, saranno previste modifiche alla circolazione anche tra Brescia e Padova.
Il Regionale 3574, con partenza da Venezia Santa Lucia alle ore 20:10 ed arrivo a Brescia alle ore 22:41, nei giorni 20, 21 giugno, 11, 12, 18, 19, 25, 26 luglio 2026 è cancellato: previste corse con bus limitatamente alla tratta Verona Porta Nuova-Brescia; il treno 16277, con partenza da Brescia alle ore 5:45 ed arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 8:56, nei giorni 22 giugno, 13, 20, 27 luglio è cancellato: previste corse con bus tra Brescia e Verona Porta Nuova.
Autobus sostitutivi
Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto un’offerta bus sulle tratte indicate con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria.