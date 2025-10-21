Brescia Trasporti, Maurizio Sorrentino nuovo presidente

Maurizio Sorrentino è il nuovo presidente di Brescia Trasporti. La nomina è arrivata durante l’assemblea di Brescia Mobilità per le semestrali di bilancio alla quale ha partecipato, in rappresentanza del socio unico Comune di Brescia, il vicesindaco Federico Manzoni. Durante la seduta è quindi stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione della controllata Brescia Trasporti: Sorrentino presidente, Alessia Palmirani e Andrea Zanola ricoprono la carica di consiglieri.

Chi sono

Maurizio Sorrentino è nato a Brescia nel 1973, si è laureato in Giurisprudenza a Pavia nel 1997 ed è abilitato alla professione di avvocato. Per oltre vent’anni ha tenuto corsi di diritto per enti pubblici e istituti di formazione, è stato consigliere di amministrazione di Brescia Mobilità e, dal 2022 ad oggi, è stato amministratore unico di Brescia Trasporti spa.

Alessia Palmirani è nata a Brescia nel 1978, si è laureata in Giurisprudenza a Brescia nel 2003. È docente di Diritto ed economia politica al liceo Isaac Newton di Brescia e collabora con Saef.

Andrea Zanola è nato a Brescia nel 1989, ha ottenuto una laurea magistrale in Ingegneria meccanica dei materiali nel 2015 e un master executive in Gestione e strategia di impresa alla 24ore Business School nel 2023. Dal 2016 al 2023 ha lavorato per Cembre come Responsabile vendite Italia. Attualmente è direttore commerciale e marketing di Algorab.