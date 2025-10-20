Academy di Brescia Trasporti, aperta la selezione degli autisti

Dopo il successo delle edizioni precedenti, è aperto un nuovo avviso di selezione dedicato all’ingresso nell’Academy di Brescia Trasporti. L’avviso è rivolto a chi non possiede le abilitazioni richieste ma è interessato a questa professione: per partecipare basta possedere la licenza di scuola media inferiore e la patente B.

La deadline

Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 30 novembre secondo le modalità previste all’interno dell’avviso di selezione pubblicato nella sezione «Lavora con noi – bandi di selezione» del sito del Gruppo Brescia Mobilità. Grazie al progetto, nato nel 2017, sono stati assunti 90 nuovi autisti, selezionati tra oltre 450 candidature ricevute nel corso delle 8 edizioni.

Formazione

L’avviso di selezione offre la possibilità di un periodo di formazione, totalmente gratuita, dell’assunzione immediata che diventa a tempo indeterminato al completamento del percorso formativo e di acquisizione della patente. I candidati che supereranno la selezione iniziale saranno assunti a tempo determinato con un iniziale contratto part-time o full time di 9 mesi.