Da Brescia a Trapani, sfruttando la relazione con A2A. Valerio Valenti, ex prefetto di Brescia e oggi candidato sindaco della città siciliana, ha incontrato Renato Mazzoncini, amministratore delegato della multiutility, per discutere di alcune delle principali criticità del territorio trapanese: dalla crisi idrica alla gestione dei rifiuti, fino al costo dell’energia.
A raccontarlo è lo stesso Valenti in un post sui social, nel quale spiega di aver messo a disposizione della città le relazioni costruite in quarant’anni di servizio nelle istituzioni. Un incontro che, stando al suo racconto, ha già prodotto un primo risultato: dopo il colloquio con Mazzoncini, i tecnici di A2A sono arrivati a Trapani per incontrare l’ATI idrico e valutare possibili soluzioni.
«Gli ho parlato della nostra crisi idrica, dei rifiuti, del costo dell’energia. Mi ha richiamato. E oggi i suoi tecnici sono qui, per incontrare l’ATI idrico e ragionare su soluzioni concrete», scrive il candidato sindaco. Valenti sottolinea il carattere trasversale dell’iniziativa, al di là degli schieramenti politici: «Non è una questione di colori politici: è una questione di Trapani». Il post si chiude con una dichiarazione che guarda alla sua candidatura e al futuro della città: «Già oggi, per me, Trapani vale di più».