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Storie di vittime di mafia in San Barnaba per il Premio Leonessa

Antonio Borrelli
All’Auditorium, davanti a centinaia di studenti in rappresentanza della scuole bresciane, raccontate dalle voci degli stessi protagonisti le drammatiche vicende di resistenza di Gaetano Porcasi, Luigi De Magistris, Marisa Garofalo, Francesca Bommarito, Gennaro Gilberto e Stefano Baudino
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Premio Leonessa d'Italia, la giornata
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Storie personali e professionali di lotta alla mafia, offerte alle menti delle nuove generazioni bresciane. Per instillare consapevolezza e cultura della legalità in un territorio storicamente permeabile alla criminalità organizzata.

È stata una mattinata caratterizzata dal ricordo alle vittime di mafia e all’attenzione per i giovani quella organizzata dall’associazione Rete Antimafia in occasione della seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia. All’Auditorium San Barnaba, davanti a centinaia di studenti in rappresentanza della scuole bresciane, sono state raccontate dalle voci degli stessi protagonisti le storie drammatiche e di resistenza di Gaetano Porcasi, Luigi De Magistris, Marisa Garofalo, Francesca Bommarito, Gennaro Gilberto e Stefano Baudino.

  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba
    Seconda edizione del Premio nazionale Leonessa d’Italia all’Auditorium San Barnaba - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it


Con la seconda edizione del Premio Leonessa d’Italia la Rete Antimafia prosegue cosi nell’impegno di conservare la memoria delle vittime di tutte le mafie e rendere i bresciani più consapevoli «del fatto che le organizzazioni mafiose nel silenzio di molti si stanno divorando pezzo per pezzo l’economia anche delle provincia bresciana», ha spiegato il presidente dell’associazione Mario Belsito.

La relazione semestrale della DIA di Brescia il numero dei processi per reati di mafia celebrati in città e quello dei beni confiscati in provincia testimoniano «un quadro chiaro e disarmante rispetto al quale non si può rimanere indifferenti».

Teatro e mostra

La giornata prosegue al teatro Clerici con lo spettacolo di Sigfrido Ranucci «Diario di un trapezista» aperto alla cittadinanza. Fino al 30 aprile, inoltre, sarà aperta a Palazzo Martinengo delle Palle la mostra «Colori contro il silenzio» con le opere di Gaetano Porcasi che raccontano le stragi mafiose e terroristiche, tra cui anche quella di piazza della Loggia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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