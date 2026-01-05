Brescia, riaprono le iscrizioni ai corsi sportivi 6-18 anni

Dalle 9 di giovedì 8 gennaio fino alle 23.59 di mercoledì 28 gennaio, esclusivamente in modalità online, saranno riaperte le iscrizioni ai corsi comunali di promozione dell’attività sportiva per giovani dai 6 ai 18 anni, che saranno proposti da febbraio a giugno 2026.

Si potrà scegliere tra numerose discipline, quali canoa, kayak, dama, scratch coding, starter virtual, wro starter robotica, mountain bike e sup (stand up paddle). I corsi, strumento per avvicinare i ragazzi allo sport, saranno realizzati grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, Federazioni, Società, Enti di Promozione e Associazioni sportive bresciane.

Per garantire la piena partecipazione saranno confermati gli sgravi in base all'Isee. L’Amministrazione comunale intende così continuare a favorire una pratica sportiva di base diffusa e inclusiva, capace di promuovere una vita sana in contesti di divertimento.

Per effettuare l'iscrizione sarà necessario collegarsi qui, accedendo tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, all’indirizzo.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 030/2978925 - 030/2977970 oppure scrivere all’indirizzo mail corsipromozionesport@comune.brescia.it