Dove proteggersi dal caldo a Brescia: la mappa

L’ondata di caldo che sta attanagliando Brescia espone a rischi sanitari soprattutto le persone più fragili e gli anziani. E anche in vista dei prossimi mesi estivi il Comune, così come negli anni passati, si è attivato per garantire luoghi in città che consentano di ripararsi dalle temperature torride.
Fino al 30 settembre 2026, come previsto dal «Piano Caldo» promosso dall’Ambito territoriale sociale 1-Brescia - in collaborazione con Asst Spedali Civili, Fondazione Brescia Solidale, Fondazione Casa di Dio, Fondazione Casa di Industria e Auser «Filo d’Argento» – sono messi a disposizione, con libero accesso, punti di riferimento sicuri dove trovare sollievo nelle ore più difficili della giornata. Si tratta di servizi di accoglienza diurna delle Fondazioni cittadine così come di centri aperti, di Punti Comunità fino alle biblioteche e alle sale di lettura.
Complessivamente in città sono stati mappati oltre venti luoghi raffrescati, pensati per chi non dispone di ambienti adeguatamente protetti o vive in condizioni di solitudine.