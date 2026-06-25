Dove proteggersi dal caldo a Brescia: la mappa

Comune e realtà del territorio mettono a disposizione per fragili e anziani venti luoghi raffrescati e a libero accesso: la mappa completa

25 giugno 2026 1 ' di lettura

Donne anziane al parco - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caldofragiliisole di calorerifugi climaticiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...