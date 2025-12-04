Brescia, pronto il Piano neve che copre 1600 chilometri di carreggiata

Brescia entra nella stagione invernale e con essa arriva anche il Piano neve, ovvero il sistema di gestione delle emergenze nel caso di nevicate. Aprica e il Comune hanno definito un modello operativo che copre l’intero territorio urbano e punta a garantire continuità alla viabilità, riducendo i rischi legati a gelate e precipitazioni.

Leggi anche Come reagirebbe Brescia a una nevicata come quella del 1985

Tempi, mezzi e materiali

Il periodo operativo va dal 10 novembre 2025 all’8 marzo 2026. Aprica, spiegano in una nota, assicura una reperibilità continua, giorno e notte, insieme alle imprese incaricate e alle aziende agricole che affiancano gli interventi nelle zone più periferiche. I depositi di via Codignole, via Reverberi e via Zammarchi contengono circa 2.150 tonnellate di salgemma, 450 tonnellate di sabbia e 1.500 tonnellate di miscela sale-sabbia, quantità che permettono rifornimenti rapidi durante le fasi più intense.

Il parco mezzi può arrivare a 126 veicoli: autocarri e trattori con lama e spargisale, veicoli 4x4 per i punti più difficili, mezzi logistici e strumenti per le operazioni manuali. Il personale coinvolto è composto da 187 addetti, tra conducenti, operatori e coordinatori. La rete cittadina viene distinta tra carreggiate e aree pedonali, con una programmazione specifica per ogni contesto.

La rete stradale comprende oltre 1600 chilometri di carreggiata. Per garantire copertura, Aprica ha definito 57 servizi operativi, che possono impiegare fino a 67 mezzi e 81 operatori. L’operatività segue tre livelli. La fase preventiva riguarda le gelate e il nevischio: il settore strade dispone trattamenti antighiaccio sui 31 punti sensibili, che includono cavalcavia e sottopassi, aree più esposte alla formazione di lastre. Con le prime nevicate entrano in servizio 11 mezzi con lama e spargisale destinati a 37 snodi critici. Se le precipitazioni diventano intense o prolungate, si passa alla piena attuazione del piano, con lamatura e salatura dell’intero tracciato viario, alimentate dai depositi cittadini per mantenere continuità agli interventi.

La presentazione del Piano neve

Aree pedonali, scuole, trasporti e mercati

Accanto alla gestione della viabilità, è prevista una pianificazione dedicata agli spazi pedonali: marciapiedi, piazze, ingressi ai servizi pubblici e percorsi sensibili. Sono attivi 64 servizi operativi, con l’impiego possibile di 48 mezzi e 95 operatori. Le attrezzature includono piccole pale meccaniche, spazzole e carrelli spargisale, pensati per zone strette o a ridotta accessibilità.

La priorità riguarda scuole fino all’ingresso, fermate della metropolitana e degli autobus, presidi socio-sanitari, uffici pubblici e aree di servizio quotidiano. Per le stazioni della metropolitana Aprica cura sia gli accessi sia le zone limitrofe e i parcheggi, così da mantenere regolare il trasporto pubblico durante le giornate più critiche. Il piano garantisce la copertura dei mercati rionali e delle principali fiere cittadine, tra cui Santa Maria Crocefissa di Rosa, Sant’Angela Merici e Santi Faustino e Giovita, appuntamenti che raccolgono molte persone anche nelle settimane invernali. Un presidio specifico riguarda i parcheggi, con 22 servizi dedicati, mentre la gestione dei depositi di fondenti è assicurata da tre servizi con altrettanti mezzi.

In caso di criticità sull’autostrada, la Prefettura può stabilire chiusure temporanee. Il traffico in deviazione viene indirizzato su direttrici urbane presidiate da Aprica e dal settore strade, così da evitare sovraccarichi improvvisi e distribuire i flussi in modo uniforme.

Passi carrabili

Il sistema neve funziona grazie alla combinazione di mezzi, personale, coordinamento e monitoraggio, ma anche la cittadinanza contribuisce alla sicurezza complessiva. Il regolamento di polizia urbana prevede l’obbligo, per gli utilizzatori dei passi carrabili, di rimuovere la neve nelle aree di propria competenza. Un’azione che mantiene puliti i percorsi pedonali e permette a mezzi e operatori di concentrarsi sulle zone più delicate del territorio.