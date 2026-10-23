Brescia, oltre 200 nuove luci a Led negli spazi per i senza dimora

Oltre 200 nuovi apparecchi a Led per rendere più luminosi, accoglienti ed efficienti gli spazi dedicati alle persone senza dimora. È il risultato del progetto realizzato a Brescia dalla Fondazione Banco dell'energia e da Signify Italia a sostegno dell'associazione Perlar, impegnata dal 2016 nel contrasto all'isolamento e nella promozione dell'inclusione sociale. L'intervento ha interessato due strutture: lo Spazio Poco Conto, dove vengono venduti prodotti usati e organizzati laboratori di smontaggio e riparazione, e l'hub Riparo, centro diurno di proprietà del Comune di Brescia che offre accoglienza, sostegno e occasioni di socializzazione.
Il progetto, denominato «Relamping Spazio Poco Conto e Spazio Riparo», è stato presentato proprio allo Spazio Poco Conto, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte e dell'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia, la Persona e Longevità, Welfare e Salute, Marco Fenaroli.
L'intervento
Signify Italia ha curato gratuitamente la progettazione illuminotecnica e la sostituzione dei vecchi impianti con oltre 200 apparecchi Led di nuova generazione. Alcuni sono collegati alla piattaforma di gestione intelligente Interact, mentre più della metà è stata realizzata attraverso stampa 3D con materiali riciclati. Fondazione Banco dell'energia ha invece finanziato le operazioni di installazione, collegamento dei punti luce e collaudo finale. L'obiettivo è duplice: ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti frequentati quotidianamente da volontari e persone in condizioni di fragilità.
«Rendere migliori le situazioni nelle quali accoglienza, incontro e dialogo si concretizzano qualifica ancor più la solidarietà praticata in quegli spazi», ha sottolineato l'assessore Fenaroli, esprimendo l'apprezzamento del Comune per il sostegno all'attività di Perlar.
Energia e inclusione
L'iniziativa si inserisce nell'impegno della Fondazione Banco dell'energia contro la povertà energetica, attraverso interventi capaci di coniugare sostenibilità ambientale e attenzione alle persone più vulnerabili. «Da dieci anni Banco dell'energia lavora per coniugare l'attenzione alle vulnerabilità sociali con la sostenibilità, trasformando l'efficientamento energetico in uno strumento concreto di solidarietà e inclusione», ha spiegato il presidente Roberto Tasca.
Un legame particolare unisce la Fondazione al territorio bresciano: proprio a Brescia, dieci anni fa, nacque l'idea del Banco dell'energia. Per Fabrizio Pettazzi, amministratore delegato di Signify Italia, il progetto dimostra come innovazione e attenzione sociale possano procedere insieme. «Crediamo che la qualità della luce possa incidere concretamente sul benessere delle persone e sulla vivibilità degli spazi, soprattutto in contesti che ogni giorno accolgono persone che affrontano situazioni di fragilità e marginalità».
Soddisfazione anche da parte dell'associazione Perlar. Il presidente Lorenzo Donatini ha ricordato che il nome stesso dell'organizzazione richiama il valore della relazione e della collaborazione. «Attraverso questo progetto è stato possibile rendere i nostri spazi più illuminati, piacevoli, vivibili e confortevoli per le persone senza dimora e i volontari dell'associazione», ha spiegato, evidenziando anche i benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di materiali riciclati e dalla riduzione dei consumi.
Un intervento che, attraverso una tecnologia più efficiente, punta così a migliorare la quotidianità di chi frequenta i due centri bresciani, unendo risparmio energetico, sostenibilità e solidarietà.