Brescia, oltre 200 nuove luci a Led negli spazi per i senza dimora

L'intervento promosso da Fondazione Banco dell'energia e Signify Italia ha migliorato l'illuminazione di due centri dell'associazione Perlar. L'obiettivo è ridurre i consumi e rendere più accoglienti gli ambienti dedicati alle persone fragili.

23 ottobre 2026 2 ' di lettura

L'inaugurazione allo Spazio Poco Conto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti senza fissa dimoraassociazione PerlarBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...