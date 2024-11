Brescia nella top 10 in Italia per spesa col pos di turisti stranieri

Nella top 10 delle province italiane in cui quest'estate i turisti stranieri hanno speso di più su pos fisici ci sono grandi centri e città d'arte come Roma, Venezia, Napoli, Milano, Firenze e Verona, ma la spesa nelle province di Bolzano, Sassari, Salerno e Brescia ha impattato complessivamente per il 13% sul totale.

È quanto emerso dalla seconda giornata del Forum internazionale del Turismo in corso a Firenze. Carlo Brugnoli, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel corso di un panel ha presentato in anteprima alcuni dati che saranno contenuti nel primo Rapporto del Nexi Tourism & Incoming Watch che verrà pubblicato a inizio 2025, frutto della collaborazione di Nexi e il ministero del Turismo, con il supporto dell'Ont.

«Siamo in grado di tracciare un quadro anche dei trend di consumo - ha detto Brugnoli - con, ad esempio, i viaggiatori europei che concentrano le proprie spese su ristorazione, Gdo e costi legati ai loro spostamenti (carburante, pedaggi, treni), mentre i nordamericani spendono prevalentemente nel food e i sud-est asiatici e arabi nel lusso».