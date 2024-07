Brescia mai così attrattiva: primo posto in Lombardia per numero di turisti tra 2020 e 2023

43 educational tour, 77 viaggi stampa, 35 influencer, 55 fiere, più di 3500 articoli pubblicati, 19 campagne di comunicazione, 511,3 milioni di persone raggiunte sui social network… Il tutto per riuscire a rendere la provincia di Brescia un territorio che, a oggi, attira circa 13 milioni di presenze sul territorio ogni anno.

Il bilancio: sei anni «record»

Il Cda di Visit Brescia ha concluso due mandati coprendo un ciclo di sei anni e ha presentato in questi giorni il suo bilancio, prima di nominare il nuovo gruppo di consiglieri e amministratori che prenderanno le redini dell’organizzazione di promozione turistica bresciana. Sei anni «record», li definisce il presidente uscente Marco Polettini, che donerà al prossimo Cda una città che nel 2023 ha accolto il 26% di visitatori in più rispetto al 2019.

I dati presentati durante il bilancio di Visit Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«Orgoglio, responsabilità e soddisfazione» sono le tre parole che ha pronunciato ringraziando il Cda, che «ha dimostrato un grande senso di appartenenza. Progetti e ambizioni erano condivisi e supportati da tutti. Grazie alle risorse pubbliche messe a disposizione siamo stati in grado di mettere in gioco progetti davvero importanti, coinvolgendo territori, operatori, consorzi e comunità».

Il balzo del turismo

Nello specifico, il balzo del turismo si misura nel 26% già anticipato (ovvero l’aumento dei flussi di visitatori in provincia rispetto all’ultimo anno pre-Covid), che porta Brescia al primo posto tra le province lombarde per numero di presenze tra 2020 e 2023.

I numeri non arrivano da soli: Visit Brescia li ha raggiunti confezionando diversi progetti B2B e B2C anno dopo anno. Tra le altre cose, sono stati fatti nuovi Guestbook per le camere degli alberghi della provincia, si è puntato su tv e i servizi giornalistici e sulle collaborazioni editoriali come quella con Lonely Planet (che ha messo Piazza Loggia sulla copertina di una delle ultime pubblicazioni). Si è poi implementato il destination marketing con professionisti specifici per lavorare a piani di sviluppo territoriali. Si è creato un database condiviso di tour operator internazionali. E soprattutto sono stati coinvolti creator e ambassador per la creazione o la diffusione di contenuti (non solo social, ma anche editoriali, come per esempio i podcast). La destagionalizzazione del turismo (soprattutto sul lago) e lo sviluppo dei mercati extraeuropei - in particolare quelli nordamericano (che per ora si rilassa sul Lago di Como) e quello mediorientale (anche grazie alle nuove tratte aeree verso Bergamo) - saranno i prossimi obiettivi.