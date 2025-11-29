A Brescia è arrivato il Natale: l’accensione delle luminarie

Il Natale è arrivato a Brescia. Oggi sono state accese le luminarie in città con una cerimonia a cui hanno partecipato la sindaca Laura Castelletti e l’assessore al Turismo Andrea Poli.

L'accensione delle luminarie in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La città si prepara così al periodo delle feste natalizie. Ci saranno oltre 150 eventi in poco più di un mese e una novità destinata a lasciare il segno: per la prima volta piazza Vittoria ospiterà i mercatini di Natale. Il centro storico sarà poi animato da un fitto calendario di appuntamenti tra musica, teatro, arte, solidarietà e iniziative per tutte le età.