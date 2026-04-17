Brescia Musei, una settimana di incontri tra cinema e fotografia

Dal 20 al 26 aprile 2026, Fondazione Brescia Musei propone un calendario ricco di appuntamenti: non solo mostre o visite guidate, ma vere e proprie esperienze immersive che invitano cittadini e turisti a scoprire il patrimonio bresciano con un occhio più curioso.

Il programma

La settimana culturale bresciana si apre all'insegna della fotografia d'autore mercoledì 22 aprile. Presso il Museo di Santa Giulia, alle 16.30, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra di Bruce Gilden, accompagnati direttamente dal curatore Denis Curti per approfondire la poetica del celebre fotografo di strada.

Il momento più atteso è previsto per giovedì 23 aprile, una giornata interamente dedicata al dialogo tra le arti . Alle 18, l'Auditorium di Santa Giulia ospiterà un confronto pubblico tra Peter Greenaway e Francesco Vezzoli, moderato da Chiara Costa. Sarà un'occasione unica per annunciare ufficialmente la proroga della mostra Idoli di bronzo. La serata proseguirà poi al Cinema Nuovo Eden alle 20.30 con la proiezione del capolavoro di Greenaway, I misteri del giardino di Compton House, alla presenza del regista in sala.

Venerdì 24 aprile lo sguardo si sposta sulla storia antica con l'iniziativa «Cantiere aperto» al Teatro Romano. In due turni, alle 11 e alle 15, i visitatori potranno affacciarsi eccezionalmente sugli scavi in corso per osservare il lavoro degli archeologi. Per chi preferisce un approccio più ludico e misterioso, la serata offre l'escape room «Ora et labora» nell’Oratorio di Santa Maria in Solario, con sessioni alle 18.30 e alle 20.15.

Nel weekend

Il weekend si apre sabato 25 aprile all'insegna della Slow Art: alle 11, la Pinacoteca Tosio Martinengo propone «A passo lento», un percorso che invita a osservare con calma e profondità il dialogo tra le opere di Bruce Gilden e Raffaello, stimolando un dibattito conclusivo guidato da un docente di semiotica.

Infine, domenica 26 aprile offre un ricco ventaglio di proposte. La mattina, alle 11, si potrà scegliere tra la visita guidata alla scoperta dei volti crudi e aggressivi catturati da Bruce Gilden a Santa Giulia o una passeggiata tra i capolavori classici della Pinacoteca Tosio Martinengo. Il programma si conclude nel pomeriggio, alle 15.30, con il «Biglietto sospeso»: un’iniziativa di alto valore sociale che permette ai visitatori di condividere l'esperienza della bellezza con chi vive in situazioni di fragilità, offrendo un ingresso solidale per scoprire insieme la mostra Grace-Grazia.