Brescia, maxi controlli nel weekend: 311 identificati e sei fogli di via

Fine settimana di controlli straordinari in città. Come previsto dall’ordinanza del questore Paolo Sartori – concordata nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – da venerdì sera fino alla mattinata di oggi le forze dell’ordine hanno messo in campo servizi mirati per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi urbani.

Oltre ai controlli ordinari, nelle serate di venerdì e sabato si sono svolti anche i servizi «anti movida violenta» nel centro storico, che hanno coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto dei militari dell’operazione «Strade Sicure» e del Reparto Prevenzione Crimine, oltre alla Polfer nelle aree ferroviarie.

In totale sono stati impegnati più di 70 operatori, con l’obiettivo di prevenire furti, spaccio di droga e reati predatori. A ciò si sono aggiunti i servizi di ordine pubblico per gli eventi del fine settimana, tra cui lo sciopero di venerdì, al quale hanno partecipato circa 500 tra studenti e lavoratori e che si è svolto senza incidenti.

Le zone monitorate

I controlli hanno riguardato in particolare l’area dell’autostazione, la stazione ferroviaria e le vie vicine, via Milano, via Corsica, piazza Arnaldo, piazza della Repubblica, il Carmine e diversi parchi cittadini (Gallo, Polivalente e Tarello), oltre alle vie del centro storico.

Gli agenti hanno dedicato particolare attenzione ai luoghi segnalati dai cittadini – anche tramite l’app YouPol – per la presenza di spacciatori o attività illecite. Monitorati anche alcuni locali frequentati da persone con precedenti. Nel complesso sono stati verificati 13 esercizi pubblici, 91 veicoli e identificate 311 persone: 125 straniere e 87 con precedenti.

L’inseguimento in via Cefalonia

Durante un controllo in via Cefalonia, un 26enne straniero con precedenti è stato notato per i suoi movimenti sospetti. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico e strumenti da scasso, senza che sapesse spiegarne la presenza. È stato denunciato per porto abusivo di armi e il materiale è stato sequestrato. Il questore ha inoltre disposto la revoca del permesso di soggiorno, passaggio che porterà all’espulsione dal territorio nazionale.

I provvedimenti

Al termine delle attività – condotte con il supporto della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione – sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 6 fogli di via dal Comune di Brescia nei confronti di persone con precedenti, trovate sul territorio senza motivo giustificato; 4 avvisi orali a cittadini italiani e stranieri ritenuti socialmente pericolosi per i loro precedenti; 4 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur) nel centro città, emessi verso altrettanti pregiudicati responsabili di atteggiamenti molesti; 6 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per cittadini extracomunitari risultati irregolari e con precedenti: dovranno lasciare l’Italia entro 7 giorni, pena la denuncia e l’accompagnamento forzato al Paese d’origine.