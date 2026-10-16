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Brescia, in centro storico la Ztl si allarga: sei favorevole?

Il Comune punta a ridurre le auto e a restituire spazio a pedoni e verde urbano. Ma qualcuno pensa già alle conseguenze per residenti, commercianti e automobilisti
Una panoramica di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Una panoramica di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Da gennaio 2027 cambierà la viabilità in alcune zone del centro storico di Brescia. Il Comune ha annunciato un ampliamento della Zona a traffico limitato, che interesserà via San Faustino, via Tosio, via Fratelli Lombardi e parte di via Crispi. Le novità rientrano nel progetto «Cambiare senso», che punta a ridurre la presenza delle automobili e a restituire più spazio a pedoni, verde urbano e attività commerciali.

Una trasformazione destinata a incidere sulle abitudini di residenti, commercianti e automobilisti. Da una parte l'obiettivo di rendere il centro più vivibile e accessibile ai pedoni, dall'altra le possibili difficoltà legate alla circolazione e alla sosta. E tu cosa ne pensi?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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