Brescia, in centro storico la Ztl si allarga: sei favorevole?

Da gennaio 2027 cambierà la viabilità in alcune zone del centro storico di Brescia. Il Comune ha annunciato un ampliamento della Zona a traffico limitato, che interesserà via San Faustino, via Tosio, via Fratelli Lombardi e parte di via Crispi. Le novità rientrano nel progetto «Cambiare senso», che punta a ridurre la presenza delle automobili e a restituire più spazio a pedoni, verde urbano e attività commerciali.
Una trasformazione destinata a incidere sulle abitudini di residenti, commercianti e automobilisti. Da una parte l'obiettivo di rendere il centro più vivibile e accessibile ai pedoni, dall'altra le possibili difficoltà legate alla circolazione e alla sosta. E tu cosa ne pensi?