Brescia Green si scioglie e punta il dito sulla Loggia

Brescia Green chiude i battenti. A conclamare lo scioglimento dell’associazione culturale che alle Comunali aveva incassato il 2,11% dei consensi è stata l’assemblea, convocata in seduta straordinaria, a fine settembre.

La nota

Le ragioni le spiegano i componenti del direttivo, all’interno di una nota stampa che punta il dito verso assessori, consiglieri, Consulta per l’Ambiente e i vertici della Loggia. «In più incontri con la sindaca Laura Castelletti non si è giunti all’auspicato chiarimento per recuperare lo sbilanciamento politico e amministrativo verso posizioni estremiste e minoritarie in contrasto con il programma elettorale e le sue linee di mandato. Preso atto che più assessorati non hanno valorizzato le nostre innumerevoli proposte per ambire concretamente all’European Green Capital entro l’attuale consigliatura, con dispiacere consideriamo conclusa la disponibilità associativa di Brescia Green nei confronti dell’Amministrazione comunale» recita il comunicato.

Rammarico

Nel quale l’ex assessore all’Ambiente Gianluigi Fondra, Marcello Pelizzari, Simone Betelli, Claudia Gervasi, Edoardo Lunardini, Franca Paoletta e Chiara Piovanelli rimarcano: «Vogliamo informare l’opinione pubblica di questa decisione, consapevoli del rammarico che provocherà nei 1.667 cittadini che ci hanno votato fiduciosi di apportare consistenti cambiamenti nella politica ambientale del capoluogo. A distanza di 500 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, registriamo che l’intera classe politica cittadina preferisce le contrapposizioni ideologiche e le schermaglie legali fratricide, piuttosto che dedicarsi con spirito unitario all’urgenza di introdurre profondi cambiamenti».