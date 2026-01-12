Brescia, individuato il responsabile del furto alla Bottoneria

È stato individuato nel giro di poche ore il responsabile del furto alla Bottoneria di via Cremona, preso di mira nella notte di sabato da un malvivente che ha forzato l’ingresso dell’attività e portato via la cassa. La merceria, storico punto di riferimento per il quartiere, è gestito da Roberta, madre del calciatore Andrea Cistana, oggi al Bari dopo l’esperienza con il Brescia.

Stamattina la notizia del colpo aveva suscitato indignazione tra i residenti della zona: la Bottoneria è infatti molto conosciuta e apprezzata, soprattutto dalle tante clienti che da anni la frequentano per la cordialità e il clima familiare che la caratterizzano.

Le indagini

Grazie alle indagini della Questura di Brescia, il presunto responsabile è stato rintracciato e denunciato. Si tratta di un 45enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di ricettazione: in assenza della flagranza di reato non è stato possibile contestargli direttamente il furto, ma la posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Determinanti per l’identificazione sono state le segnalazioni dei cittadini, le descrizioni fornite da alcuni testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire i movimenti dell’uomo dopo il colpo.

Nei suoi confronti il questore valuterà ora l’adozione di misure di prevenzione, che potrebbero includere anche il divieto di frequentare alcune aree della città. Un intervento che, pur in assenza di arresto, rappresenta un segnale importante sul fronte della tutela delle attività commerciali e della sicurezza urbana.