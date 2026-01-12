Giornale di Brescia
Cronaca

Furti nella notte a Brescia: colpite Bottoneria e pasticceria Vivenzi

Roberto Manieri
I malviventi hanno forzato gli ingressi e sottratto le casse, provocando danni e disagi ai titolari delle attività
  • Furti alla pasticceria Vivenzi e alla Bottoneria
    Furti alla pasticceria Vivenzi e alla Bottoneria - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it


Ladri in azione nelle notti di sabato e domenica alla Bottoneria di via Cremona, di proprietà della madre del calciatore Andrea Cistana, e alla pasticceria Vivenzi di via Lamarmora, in città.

Il messaggio comparso sul canale Instagram della pasticceria Vivenzi
Il messaggio comparso sul canale Instagram della pasticceria Vivenzi

I malviventi hanno forzato gli ingressi e sottratto le casse, provocando danni e disagi ai titolari delle attività.

Nel caso della pasticceria, i criminali hanno preso di mira la cassa automatica, portando via l’incasso del fine settimana. Ingenti i danni causati all’area vendita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ladriBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario