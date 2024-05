Brescia «fuma» quasi 1.200 tonnellate di sigarette l’anno: dal 2014 c’è un calo

Boom, invece, del tabacco riscaldato: dai 1.500 chili del 2016 si è passati ai 342.600 dell’anno scorso. Quanto al gettito per lo Stato, nel 2022 sono stati raggiunti i 14,5 miliardi in Italia

Per la prima volta ci sono più fumatrici che fumatori tra gli adolescenti - © www.giornaledibrescia.it

Con il primo «sì» al divieto di vendere sigarette e tabacco ai nati dal 2009 in poi il celebre «fumo di Londra» tenderà nel tempo a diradarsi. La stessa fine potrebbe fare quello di Milano, con la stretta che entrerà in vigore nel 2025. Così come quello di Torino, grazie al recente divieto di fumare all’aperto vicino a bambini e donne in gravidanza e a una distanza inferiore di cinque metri da un’altra persona che non abbia dato consenso esplicito. E a Brescia, invece, cosa succederà? Nuovi rego