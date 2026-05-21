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Brescia, spacciatore bloccato con 110 grammi di cocaina

L’arresto in via Codignole. Il 50enne magrebino è stato pedinato e poi fermato: forniva la sostanza stupefacente a pusher e consumatori
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Lunedì 18 maggio, nel pomeriggio, la squadra operativa della Polizia locale di Brescia, ha concluso una operazione antidroga.

Il fatto

L’uomo – un 50enne pregiudicato di origini magrebine – secondo chi ha indagato operava nelle zone sud della città, tra Bresciadue, via Ziziola e via San Zeno, nei pressi di giardini pubblici, come fornitore sia per i pusher, che per gli assuntori di cocaina. L’uomo è stato colto il flagranza di reato in una zona appartata di via Codignole con 110 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi e 600 euro, ritenuti frutto dell’attività criminale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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