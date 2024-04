Il 25 aprile nel Bresciano: le iniziative nei Comuni della provincia

Tante le manifestazioni organizzate da amministratori di ogni colore politico. Ecco una carrellata degli appuntamenti nei principali Comuni.

Da Castegnato partirà «La colonna del 25 Aprile», una rievocazione con divise e mezzi storici organizzata dell’associazione Cenni storici. Si parte alle 8.30 e si toccherà Sulzano, Sale Marasino, Marone e ancora Castegnato. A Cellatica l’anniversario della Liberazione sarà celebrato con la cerimonia al cippo di via XXV Aprile alla Fantasina, proseguendo con la messa delle 10.30 e la conclusione in piazza Martiri della Libertà. A Ospitaletto il ritrovo è fissato alle 9.30 nella sala consiliare; il sindaco invita ad esporre la bandiera italiana. A Borgosatollo il ritrovo è alle 9.30 al parco del monumento degli Alpini in via Foscolo; dopo la messa delle 10, il corteo andrà al monumento ai Caduti di via Roma.

A Desenzano l’appuntamento è alle 11 ai giardini IV Novembre per l’alzabandiera e l’onore ai Caduti. Gli interventi istituzionali e il coro dei bambini delle scuole alle 11.15 in piazza Cappelletti. L’Amministrazione di Salò, insieme all’Anpi e alle Fiamme Verdi, dà appuntamento alle 10 al Giardino Ebranati dove verrà deposta una corona in memoria dei Caduti; poi ci si sposterà in piazza della Vittoria dove verrà deposta una corona per ricordare «i cittadini, i combattenti e i civili caduti nella Guerra di Liberazione in Italia e all’estero, nei campi di concentramento e nei lager». A Moniga alle 11 ritrovo in Piazza San Martino per l’alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro.

A Rovato la commemorazione comincerà alle 9.20: partenza dalla piazzetta antistante il municipio verso la parrocchiale. Dopo la messa il corteo si muoverà verso la scuola primaria dove ci sarà la commemorazione ufficiale. A Gussago, alle 11.15, il parco tra via Roma e vicolo Canale verrà intitolato «Ai partigiani e alle partigiane antifascisti della Resistenza italiana». Qui seguiranno le orazioni ufficiali di Monica Rovetta (Fiamme Verdi) e del sindaco Giovanni Coccoli. A Iseo corteo ed onori fino alle 11.30 quando è previsto l’intervento del rappresentante Anpi.

A Montichiari il ritrovo è alle 8.45 in piazza Santa Maria. Dopo la messa, deposizione di una corona al monumento dei Caduti e al monumento alla Costituzione. A Manerbio ci sarà l’alzabandiera alle 9,40; l’oratore ufficiale sarà Marino Ruzzenenti. A Orzinuovi ritrovo alle 9.30 al monumento dei Bersaglieri; il corteo, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri, arriverà in municipio per i discorsi e le letture dei bambini della primaria; infine, si muoverà verso il Santuario della Madonnina dell’Oglio per l’omaggio alle lapidi dei Caduti.

A Borgo San Giacomo, in collaborazione con l’Anpi, verrà inaugurata una lapide per ricordare i 36 militari del Corpo italiano di liberazione (Cil) che hanno combattuto al fianco degli Alleati. I 36 nominativi sono stati trovati durante la ricerca condotta dallo storico locale Andrea Andrico. A Carpenedolo cerimonia alle 16.30 al monumento dei Caduti di via Santa Croce: verrà ricollocata la pietra commemorativa per Amilcare Baronchelli, comandante partigiano della Settima brigata Matteotti, nato a Carpenedolo nel febbraio 1922 e ucciso con altri 9 compagni in Valsabbia il 4 marzo 1945.

A Breno, alle 10, all’Istituto Comprensivo Tonolini, con Anpi, Fiamme Verdi, Anei, Carabinieri, Guardia di Finanza e Alpini verrà consegnato ai ragazzi di terza media il tricolore. Seguiranno i discorsi, l’alzabandiera, la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti alla Resistenza di piazzale Bim e di viale XXVIII Aprile.

A Darfo le celebrazioni coinvolgeranno i Comuni del comprensorio camuno della bassa Valle e del Sebino bergamasco: alle 10 messa nella parrocchiale e corteo fino al cimitero. Toccherà a Paisco Loveno accogliere la manifestazione comprensoriale dei Comuni della Valsaviore e dell’alta Valle: ritrovo nella piazza del Comune alle 9.45 poi, in corteo, si arriverà fino a piazza Marconi per l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Seguiranno i discorsi e la messa. Al campo sportivo di Paspardo si terrà la manifestazione celebrativa del comprensorio media Valle. Parteciperanno anche gli alunni delle scuole con alcune letture. Il discorso ufficiale sarà affidato al prof. Paolo Franco Comensoli.

A Vobarno il ritrovo per la Festa della Liberazione sarà in piazza Marina Corradini alle 8.50. Seguiranno la presentazione dei lavori delle scuole, la consegna delle onorificenze ai familiari dei Caduti, la messa e il corteo fino al monumento. La commemorazione ufficiale è affidata al presidente provinciale dell’Anpi Lucio Pedroni.

A Gardone Vt appuntamento alle 9.30 nella Basilica di S. Maria degli Angeli; seguirà la deposizione delle corone di alloro alle lapidi dei Caduti per la libertà e al monumento della Resistenza al Parco del Mella; la commemorazione ufficiale si chiuderà con le parole dell’Amministrazione, dell’Anpi e delle Fiamme Verdi.

A Lumezzane ci si trova alle 9 sul Sagrato della parrocchiale di San Giorgio al Villaggio Gnutti. Dopo la messa, omaggio al monumento in ricordo del comandante partigiano Giuseppe Verginella; quindi si andrà al Cippo Brugnolotti, a quello dei Caduti in Piazza Roma e al monumento alla Resistenza nel piazzale del Municipio dove si terranno i discorsi commemorativi.

Info: www.anpi.it/25-aprile-2024, siti e pagine social dei Comuni.