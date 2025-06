Torna «Estate al Gallo» tra degustazioni, musica e incontri all’aperto

Dal 26 giugno al 18 settembre torna l’«Estate al Gallo», la rassegna culturale che anima le serate di cascina Gallo con concerti, degustazioni e incontri all’aperto, tra convivialità e buona musica. Un programma fitto di appuntamenti, pensato per offrire momenti di svago e riflessione nel cuore dell’estate bresciana.

Il programma

Si parte giovedì 26 giugno con «Le storie di ieri (e altre storie)»: Simone Andreoli e Pietro Carini propongono un viaggio tra le canzoni d’autore italiane. Luglio si apre, invece, con le sonorità di «String Fields Duo» con un concerto giovedì 3: arpa e chitarra, tra classica, jazz e rock. Il 10 luglio arriva «Ritratto», un omaggio agli anni ’60 e a icone come Mina e Milva. Mercoledì 16 luglio si cambia registro con «Drink in the Park», degustazione di gin e prodotti locali a cura di Cibodimezzo. Il 17, spazio a «L’amore difficile», concerto dedicato alla canzone d’autore. Il 24 «Ritratti in jazz» omaggia Bill Evans, mentre il 31 è il turno de «I Fuori Pista», band inclusiva nota per la sua energia.

Ad agosto, il 7 si torna al jazz con «Herbie Hancock». Il 28 serata hawaiana con «Ho’oponopono Songs» e menù a tema (prenotazione obbligatoria). A settembre si comincia il 4 con «Di canzoni e altre bugie», viaggio musicale tra Italia e mondo. Dall’11 al 14, spazio alla sesta edizione di «Con-Verso», rassegna dedicata alle associazioni che si occupano di inclusione e fragilità. Chiusura il 18 settembre con un tributo a Daniele Scaravelli, bassista bresciano scomparso nel 2020, ricordato da colleghi e amici.

Orari e prenotazioni

Tutti gli eventi iniziano alle 20. Per le serate con degustazione è richiesta la prenotazione al numero 3341046966.