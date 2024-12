Arriva la Dino Run, la corsa con i dinosauri in ricordo di Franci

Il dinosauro di Francesco non si ferma più. Grazie al progetto Raricomefranci, creato da Marco Tedoldi, la scomparsa del piccolo Franci è diventata germoglio di speranza.

L’associazione, infatti, raccoglie fondi per supportare la ricerca scientifica delle malattie rare come quella che affliggeva Francesco, che se n’è andato a soli 11 anni.

La Dino Run

Fra le iniziative questo giovedì, 12 dicembre, con il supporto di CorrixBrescia, si correrà la Dino Run.

Partenza da Piazza Vittoria alle 19.45, ma accoglienza e intrattenimento dalle 18: «Un appuntamento aperto a tutti, soprattutto ai bimbi – racconta papà Marco –. Quel dinosauro avrà le spalle forti per sostenere tanti piccoli che come Franci hanno bisogno dell’aiuto della ricerca. Sarà la notte di Santa Lucia, quindi ci saranno tante sorprese per i bambini».

Ad animare e riscaldare la piazza radio Bresciasette: «Siamo molto contenti di partecipare a questa prima edizione e speriamo che diventi un appuntamento fisso – ha detto la direttrice Maddalena Damini –. Vogliamo stare accanto a Marco e supportare la causa. Noi faremo la nostra parte con musica e intrattenimento: con me ci saranno Giorgio Zanetti, Fulvio Marini, Ruggero Tavelli. Racconteremo in diretta quello che succede a chi non potrà esserci».

Gli obiettivi

Dopo aver raggiunto il primo obiettivo, ossia l’assegno per sostenere una ricercatrice che opererà da gennaio 2025 all’interno della clinica pediatrica universitaria degli Spedali Civili di Brescia diretta dal prof. Badolato, ora la raccolta punta ad un nuovo traguardo: aprire il Centro di Malattie Rare del Bambino «Francesco Tedoldi».

A supportare Raricomefranci dai primi passi l’associazione Saveriocrea onlus.

Leggi anche A Brescia diagnosticate 308 malattie rare che colpiscono tredicimila persone

Come partecipare

Ci si può iscrivere alla manifestazione direttamente in piazza (offerta minima 5 euro) o online su eventiwow.it.

«Siamo onorati di ospitare la prima edizione della Dino Run – ha detto il presidente di CorrixBrescia Fabio Bonometti –. Siamo sempre vicino alle associazioni e invitiamo tutti a partecipare».