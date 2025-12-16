Brescia, al Consiglio comunale dei ragazzi il giuramento della Giunta

Il Consiglio comunale dei ragazzi è entrato nel vivo. Questa mattina assessori e consiglieri, per un totale di 50 studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di primo grado, si sono ritrovati nella sala consigliare di Palazzo Loggia con il primo ordine del giorno.

In primis, dopo l’appello fatto dal presidente Pietro Crescini, si è svolto il giuramento della Giunta capitanata dal sindaco Dante Nolli. Poi la seduta è proseguita con la presentazione e la conoscenza dei consiglieri, attraverso un’attività guidata: ogni partecipante ha dovuto spiegare perché ha voluto far parte del Consiglio.

Gli interventi

In molti, ben 22, hanno detto che il loro obiettivo è provare a migliorare la città, ma qualcuno è stato ancora più preciso: «Mi è capitato di non essere ascoltata e conosco miei amici che non lo sono ancora. Quindi sono qui anche per loro, per portare la voce di chi non è tenuto in considerazione».

Il consiglio è poi stato diviso per un lavoro di gruppo, con il mandato di rispondere ad una provocazione: «Quali potrebbero essere i motivi per far pensare a credere che il Consiglio comunale dei ragazzi non serva a niente?».

I temi

Anche in questo caso sono usciti dei temi interessanti: «Per evitarlo dobbiamo cercare di mantenere le promesse che abbiamo fatto a chi ci ha eletto» ha detto qualcuno. «Dobbiamo collaborare e far vedere che si può lavorare bene insieme» ha voluto sottolineare qualcun altro. E ancora: «Dobbiamo essere realisti, stimolarci e avere delle idee concrete».

Al Consiglio comunale dei ragazzi hanno aderito 34 scuole cittadine, di cui 13 primarie e 21 secondarie di primo grado, per un totale di 4622 alunni e alunne votanti e 372 candidati.