Brescia capitale dei Vigili del fuoco: il 27 maggio al via il Raduno nazionale

Brescia diventa la capitale dei pompieri. Dal 27 maggio all’1 giugno infatti la città ospiterà il 28esimo Raduno nazionale dei Vigili del fuoco. Annuale appuntamento promosso dall’Associazione nazionale dei Vvf (nel 30esimo anno della sua fondazione), vedrà affluire nella Leonessa delegazioni di pompieri – in servizio e in congedo – da tutto il territorio nazionale.

Tanti gli appuntamenti in calendario - consultabili tutti nel pdf contenuto nell’articolo - a cominciare dalla mostra fotografica, di attrezzature, modellini, elmi e cartoline storiche allestita nella sala della Cavallerizza di via Cairoli: inaugurata lunedì 27 alle 16, resterà aperta fino al 2 giugno.

Da segnalare anche i due convegni programmati venerdì 31 maggio a San Barnaba e al Tartaglia, così come Pompieropoli, dedicata ai più piccoli e pensata per avvicinarli al lavoro del pompiere.

La manifestazione si concluderà l’1 giugno con la messa in Duomo di Brescia presieduta alle 9 dal vescovo Pierantonio Tremolada e con la sfilata del corteo per le vie della città a partire dalle 10.15: l’itinerario sarà via Querini, via Mazzini, corso Zanardelli, corso Palestro, via Gramsci pèer finire in piazza del Mercato.

Infine alle 11 è prevista la cerimonia ufficiale di chiusura e srotolamento del tricolore.