Da Capitale della Cultura a capitale della sicurezza: raduno nazionale del Vvf a Brescia il 27 maggio

Da Capitale della Cultura a capitale della sicurezza, sia pure per pochi giorni. Si potrebbe chiosare così il passaggio dal 2023 all’anno in corso, che vedrà Brescia ospitare il 28esimo Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco. Annuale appuntamento promosso dall’Associazione nazionale dei Vvf, vedrà affluire nella Leonessa delegazioni di pompieri – in servizio e in congedo – da tutto il territorio nazionale dal 27 maggio al 1° giugno. La regia dell’evento – che cade nel 30esimo di costituzione del sodalizio – sarà affidato alla sezione bresciana, istituita nel 1997. «Oggi contiamo 180 soci iscritti - spiega la segretaria provinciale Lucia Buizza - e il nostro compito è quello di promuovere la cultura della sicurezza, specie tra i più giovani, e la memoria storica del Corpo». Molti gli eventi: mostre, incontri, esposizioni di mezzi di ieri e di oggi. Qui tutto il programma.