A Brescia cantieri e fughe di gas mandano in tilt il traffico

Un cantiere per il teleriscaldamento, dei lavori di riqualificazione e una fuga di gas. Tre scenari diversi che hanno in comune l’essere la miccia di pesanti effetti sul traffico cittadino. E che in queste settimane disegnano la nuova geografia della viabilità urbana.

Da qualche giorno nelle ore di punta del mattino e nel tardo pomeriggio il traffico va letteralmente in tilt in alcuni dei punti viari strategici della città.

In via Diaz

Tra viale Duca d’Aosta e via Diaz si incanala buona parte del flusso proveniente dalla zona sud della città e da est, da quartieri come Sant’Eufemia e da comuni limitrofi come Rezzato e Castenedolo.

E su asse già critico si scorre molto più a rilento. La causa è un cantiere di A2A per interventi di manutenzione straordinaria ai sottoservizi del teleriscaldamento, che restringe via Diaz e allunga i tempi di percorrenza verso il centro città.

Uno dei punti più critici è alla rotonda all’ombra della torre Fuksas che diventa l’imbuto del quadrilatero via Mantova-viale Piave-viale Duca d’Aosta e del cavalcavia intitolato a padre Massimiliano Maria Kolbe, che a sua volta riceve buona parte del flusso proveniente da via San Polo.

Qui – come segnalano tanti cittadini – i tempi si sono notevolmente allungati causando anche più di un dissapore tra gli automobilisti, specie al mattino. Non va meglio in direzione opposta, all’incrocio tra via Diaz e via Inganni, dove una carreggiata è chiusa per gli stessi lavori al teleriscaldamento.

In via Dalmazia

Spostiamoci di poco più di 4 km. In via Dalmazia si verificano altri rallentamenti, questa volta a causa della chiusura del sottopasso per via di una fuga di gas tra via Dalmazia e via Zara. Giovedì la chiusura per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. Viste le criticità ieri gli agenti di Polizia Locale sono stati impegnati per gestire il traffico.

Leggi anche Fuga di gas: sottopasso di via Dalmazia chiuso per una settimana

La Loggia fa sapere che l’intervento di messa in sicurezza si concluderà entro mercoledì 28 gennaio; fino a quella data (compresa) resterà chiusa la semicarreggiata ovest di via Dalmazia dalla rotatoria con via Cassala all'intersezione con via Zara.

Transenne che impediscono di imboccare la strada per via Dalmazia - © www.giornaledibrescia.it

«Resterà chiusa anche la bretella di immissione dal quartiere Primo Maggio su via Dalmazia in direzione sud – si legge nella nota –. Per chi proviene da via Cassala ed è diretto verso sud, si consiglia di svoltare a destra alla rotatoria in via Quinto Stefana, proseguire alla rotatoria successiva su via Rose e immettersi sulla tangenziale ovest in direzione sud. Chi invece proviene da via Zara ed è diretto a sud può svoltare in via Toscana e poi imboccare via San Giovanni Bosco per rientrare in via Dalmazia».

Giorni complicati per i bresciani che si spostano in auto e in autobus. «Siamo schiacciati nella morsa dei lavori in corso», dice qualcuno usando un’immagine simbolica.

In via Milano

Perché ai disagi eccezionali si aggiungono quelli già previsti. Lo sa bene chi attraversa la zona ovest: da mesi mezza via Milano è interdetta per importanti lavori di riqualificazione tra la rotatoria dell’Esselunga all’imbocco di piazza Garibaldi.

Traffico lento per via dei lavori - © www.giornaledibrescia.it

Proprio qui i divieti d’accesso e i cartelli gialli delle deviazioni cambiano la percezione degli spostamenti. Lo faranno fino a dicembre prossimo. Per una buona causa.