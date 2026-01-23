Fuga di gas: sottopasso di via Dalmazia chiuso per una settimana

Resterà chiuso per circa una settimana il sottopasso di via Dalmazia, in uscita dalla città verso sud, a causa di un’importante fuga di gas che si è verificata tra via Dalmazia e via Zara. La chiusura è scattata già da ieri per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza nel cantiere aperto nel sottosuolo.

Come spiegano dal comando della Polizia Locale di Brescia, i lavori di messa in sicurezza e ripristino della rete dureranno indicativamente fino a venerdì. Per tutta la durata dell’intervento non sarà quindi possibile scendere verso sud in via Dalmazia, mentre resta consentita la circolazione in direzione nord, verso la tangenziale, passando dietro al cimitero Vantiniano.

Una scelta dettata anche dalla gestione dei flussi di traffico: la direttrice verso nord è infatti considerata meno congestionata e non tale da creare particolari criticità o problemi di ordine pubblico.

L’allarme

L'allarme è scattato per una fuga di gas © www.giornaledibrescia.it

Nel primo pomeriggio di giovedì 22 gennaio, subito dopo la segnalazione della fuga di gas, sul posto erano intervenute quattro pattuglie della Polizia locale per regolare e deviare il traffico, mentre gli operai si mettevano al lavoro per individuare e chiudere la perdita. Le modifiche alla viabilità hanno interessato anche via Zara, con limitazioni alle svolte e deviazioni dei mezzi, compresi gli autobus del trasporto pubblico.

La riapertura completa del sottopasso avverrà solo una volta ripristinate tutte le condizioni di sicurezza della zona.