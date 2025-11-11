Giornale di Brescia
Brescia e i bresciani nel calendario storico dell’Arma

Presentato in piazza Tebaldo il tradizionale prodotto editoriale che ha raggiunto la tiratura di 1.200.000 copie
  CRONACA BRESCIA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PRESENTAZIONE CALENDARIO 2026 REDAZIONE CRONACA 11-11-2025
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
    La presentazione del calendario storico dell'Arma dei carabinieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il mese di giugno è dedicato ad un intervento a Travagliato, il salvataggio di due bambini rimasti chiusi in casa mentre una pentola sul fuoco aveva iniziato a bruciare. Mentre alcuni atleti bresciani, che si sono distinti nel gruppo sportivo dell’Arma, sono citati nel planner e nell’agenda. 

C’è dunque anche molta Brescia nell'edizione 2026 del calendario storico dell’Arma dei carabinieri, presentato a Roma e poi nella nostra città dal colonnello Alberto Raucci che ha parlato degli «eroismi quotidiani dei carabinieri» che lavorano per «progetti di pace e non di guerra».

I dati 

Quella 2026 è la 93ª edizione, che lo conferma «uno dei prodotti editoriali più apprezzati e collezionati: oltre 1.200.000 copie stampate, traduzioni in otto lingue — inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo — e versioni anche in sardo e friulano».
Nella nota che accompagna, i carabinieri spiegano come «diffuso in scuole, uffici e famiglie, il Calendario è un simbolo di identità e memoria collettiva, capace di unire generazioni diverse e di rinnovare, anno dopo anno, il legame profondo tra l’Arma e il Paese. Con le sue tavole d’arte e i suoi racconti di vita reale, rinnova un messaggio di fiducia, autorevolezza, solidarietà e spirito di servizio: la certezza che, anche nei momenti più difficili, accanto ad ogni cittadino c’è un Carabiniere».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Arma dei Carabiniericarabiniericalendario Arma dei CarabinieriBrescia
