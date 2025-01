Mamma chiusa fuori, bimbi in casa con i fornelli accesi: salvati

Due bambini chiusi in casa, la madre bloccata in giardino e le pentole accese sui fornelli che iniziavano a fare fumo. È stata questa la situazione che si sono trovati davanti, domenica a Travagliato, i carabinieri di Chiari. Il bimbo più grande, 2 anni, aveva accidentalmente chiuso la madre in giardino ma all’interno della casa c’era anche la sorellina neonata.

I carabinieri hanno subito capito di non poter sfondare la finestra per paura di ferire il bimbo e si sono quindi introdotti in casa forzando la basculante del garage. L’appartamento era ormai saturo di fumo per il principio di incendio che le pentole avevano innescato. I bimbi e la madre sono stati portati in salvo.